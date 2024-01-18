MLB／你為什麼跟我妹約會？李政厚憶妹婿高祐錫「那通電話」

韓籍救援投手高祐錫在入札截止日前壓線加盟教士隊，以2年450萬美金成功旅美，成為國聯西區第7名亞洲球員，新賽季更有望對決同分區效力巨人隊的大舅子李政厚，大聯盟官網特地發文撰寫兩人之間的關係，也提到李政厚當初聽到兩人交往訊息時感到「衝擊」的有趣經驗。

李政厚在去年12月受訪時提到，高祐錫第一次打電話告知兩人正在約會時，自己正在睡覺，睡夢中迷迷糊糊聽不清楚高祐錫說了什麼，只回覆「明白了」後就試圖掛斷電話，「他後來又問了一次『可以嗎？』我告訴他沒關係，就回到被窩了。」

但在醒來後，李政厚赫然想起高祐錫說過的話，於是便迅速回撥並詢問：「什麼？你在跟我妹妹約會嗎？為什麼？」在那通電話後不久，高祐錫便與李政厚妹妹於2023年初結婚，這兩位韓國明星球員從中學3年級就已經認識彼此，現在雙方將家庭聯繫帶到了太平洋另一端的美國西岸，並持續在不同球隊互相競爭。

李政厚在受訪時打趣表示，自從高祐錫見到了自己妹妹後，寫下職業生涯新里程碑，確立了自己作為最佳終結者之一的地位，這是件好事，「如果他的表現更糟糕，那他就會有麻煩了。」

有趣的是，李政厚可以和待在巨人長達13個賽季的老前輩克勞佛（Brandon Crawford）分享相同經驗，克勞佛的妹妹是洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的妻子，克勞佛還曾在2018年從妹婿手中敲出全壘打。