快訊

北投警執行搜索竊盜案…遭疑似毒品針頭刺傷 緊急送醫檢查

入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／你為什麼跟我妹約會？李政厚憶妹婿高祐錫「那通電話」

聯合新聞網／ 綜合報導
李政厚以破亞洲職棒野手最高合約記錄加盟巨人隊。 美聯社
李政厚以破亞洲職棒野手最高合約記錄加盟巨人隊。 美聯社

韓籍救援投手高祐錫在入札截止日前壓線加盟教士隊，以2年450萬美金成功旅美，成為國聯西區第7名亞洲球員，新賽季更有望對決同分區效力巨人隊的大舅子李政厚，大聯盟官網特地發文撰寫兩人之間的關係，也提到李政厚當初聽到兩人交往訊息時感到「衝擊」的有趣經驗。

李政厚在去年12月受訪時提到，高祐錫第一次打電話告知兩人正在約會時，自己正在睡覺，睡夢中迷迷糊糊聽不清楚高祐錫說了什麼，只回覆「明白了」後就試圖掛斷電話，「他後來又問了一次『可以嗎？』我告訴他沒關係，就回到被窩了。」

但在醒來後，李政厚赫然想起高祐錫說過的話，於是便迅速回撥並詢問：「什麼？你在跟我妹妹約會嗎？為什麼？」在那通電話後不久，高祐錫便與李政厚妹妹於2023年初結婚，這兩位韓國明星球員從中學3年級就已經認識彼此，現在雙方將家庭聯繫帶到了太平洋另一端的美國西岸，並持續在不同球隊互相競爭。

李政厚在受訪時打趣表示，自從高祐錫見到了自己妹妹後，寫下職業生涯新里程碑，確立了自己作為最佳終結者之一的地位，這是件好事，「如果他的表現更糟糕，那他就會有麻煩了。」

有趣的是，李政厚可以和待在巨人長達13個賽季的老前輩克勞佛（Brandon Crawford）分享相同經驗，克勞佛的妹妹是洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的妻子，克勞佛還曾在2018年從妹婿手中敲出全壘打。

妹妹 教士 巨人

相關新聞

MLB／你為什麼跟我妹約會？李政厚憶妹婿高祐錫「那通電話」

韓籍救援投手高祐錫在入札截止日前壓線加盟教士隊，以2年450萬美金成功旅美，成為國聯西區第7名亞洲球員，新賽季更有望對決同分區效力巨人隊的大舅子李政厚，大聯盟官網特地發文撰寫兩人之間的關係，也提到李政

MLB／生涯首先發就投出無安打比賽 吉伯特小聯盟約加盟紅人

紅人隊今天宣布網羅左投手吉伯特（Tyler Gilbert），雙方將簽下小聯盟合約，並附帶春訓邀請，持續擴充投手深度。 曾效力於響尾蛇的吉伯特可以說是「出道即巔峰」，他直到27歲才登上大聯盟，生

MLB／右打太簡單？MVP亞古納打擊練習站左打照樣開轟

上季寫下「40轟、70盜」鬼神歷史新猷的國聯MVP勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）新賽季如何更進化？或許答案是左右開弓。亞古納近期在Instagram發布一段影片，在影片中他站在左打

MLB／頂級新秀製造機！金鶯農場連3年獲聯盟頭號大物寫歷史

《棒球美國》今天公布2024賽季大聯盟百大新秀，金鶯隊狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）高居榜首，上季在小聯盟繳出屠殺成績、頻頻跳級的他今年有望從大聯盟開季，而哈勒戴也是繼拉契曼（Adl

MLB／官網排新秀左投點名林昱珉值得關注：變速球尤為致命

大聯盟今天公布年度10大農場新秀左投，由巨人大物哈里森（Kyle Harrison）連兩年霸佔榜首，台灣好手林昱珉雖然沒有上榜，但獲得官網「榮譽提名」，並指出他有多個水準以上球種，能否在20歲這季再突

MLB／大谷翔平離隊的好處？天使左投：固定投1休4還不錯

大谷翔平離開天使後雖然損失慘重，不過先發輪值調度有望回到常規的「投1休4」，24歲左投德梅斯（Reid Detmers）就認為這是好事。 德梅斯近日在節目上被問到對大谷翔平的看法，他說，「翔平的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。