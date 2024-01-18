MLB／右打太簡單？MVP亞古納打擊練習站左打照樣開轟

上季寫下「40轟、70盜」鬼神歷史新猷的國聯MVP勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）新賽季如何更進化？或許答案是左右開弓。亞古納近期在Instagram發布一段影片，在影片中他站在左打打擊區有模有樣，讓球迷笑稱「站右打對他太簡單。」

亞古納上賽季繳出不可思議的41轟、73盜、106分打點，攻擊指數高達1.012，堪稱是史上最強的腿砲賽季，和美聯的大谷翔平攜手獲得全票MVP，2021年遭逢十字韌帶斷裂傷勢的他，上賽季用可怕成績證明了自己是新生代最佳球員之一。

休賽季亞古納也馬不停蹄的持續備戰，先是回委內瑞拉參加冬季聯盟，近日網路上也傳出他用左手練打的影片，影片內他頻頻將小白球轟出大牆，看起來絲毫不費力，展現極佳協調性，球迷們也紛紛讚嘆：「站右打對他太簡單」、「我警告你們，他每年都在變得更強」、「他的生活真的只有棒球。」

Switch-hitting @ronaldacunajr24.



It’s over for y’all 😏



(🎥: ronaldacunajr13/IG) pic.twitter.com/sThV0GVt3T — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) 2024年1月17日

上一次有左右開弓的打者獲得MVP，已經要追溯到2007年的羅林斯（Jimmy Rollins）。事實上，這也不是亞古納第一次有類似行為，上季前他也曾po過相同影片，甚至在2021年例行賽嘗試過這麼做。

然而，當勇士隊教練史尼克（Brian Snitker）看見亞古納戴著左打者頭盔踏上打擊預備區時，便急忙將亞古納叫回休息室，並搖搖手指表示不以為然。當時賽後史尼克受訪打趣表示：「我告訴他我有3個孫子，我得讓他們讀完大學。」