快訊

三星Galaxy S24系列價格曝光！1圖看漲幅 這型號竟便宜1千元

立院院長選舉 前白營幕僚稱柯文哲恐是「綠白合」最大障礙

建商被徵碳費陷「碳焦慮」 對消費者喊漲邏輯太粗暴？

MLB／大谷翔平離隊的好處？天使左投：固定投1休4還不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
天使左投德梅斯。 美聯社
天使左投德梅斯。 美聯社

大谷翔平離開天使後雖然損失慘重，不過先發輪值調度有望回到常規的「投1休4」，24歲左投德梅斯（Reid Detmers）就認為這是好事。

德梅斯近日在節目上被問到對大谷翔平的看法，他說，「翔平的表現太不可思議，我真的不知道他如何二刀流。他雖然話不多，但光是看他牛棚練投，就能學到很多東西，我會很想念這點。」

德梅斯認為大谷今年無法投球，專注打擊後成績會更恐怖，他覺得就算大谷單季60轟，也不會放棄當投手，因為大谷很愛投球。

大谷翔平與道奇簽下10年7億美元的破紀錄合約，德梅斯自曝在訂婚隔天得知消息，「我們知道他不會回天使，只是等著看他能拿到什麼合約。那個數字真的太狂了，知道他會拿到大約，但沒想到這麼大。」

談到天使有望恢復投1休4，德梅斯坦言天使會為了配合大谷，調整先發投手上場時間，「工作不太穩定，有時投1休5，有時投1休6，他不能投時，我們就投1休4。」

德梅斯接著表示，「我們沒有固定投1休4，我知道很多人想投1休4，本季球隊就是這樣計畫，所以我覺得還不錯。休5天真的太久了，中間會有牛棚日，要在這麼多天保持好狀態，有點困難。」

大谷翔平 天使

相關新聞

MLB／官網排新秀左投點名林昱珉值得關注：變速球尤為致命

大聯盟今天公布年度10大農場新秀左投，由巨人大物哈里森（Kyle Harrison）連兩年霸佔榜首，台灣好手林昱珉雖然沒有上榜，但獲得官網「榮譽提名」，並指出他有多個水準以上球種，能否在20歲這季再突

MLB／大谷翔平離隊的好處？天使左投：固定投1休4還不錯

大谷翔平離開天使後雖然損失慘重，不過先發輪值調度有望回到常規的「投1休4」，24歲左投德梅斯（Reid Detmers）就認為這是好事。 德梅斯近日在節目上被問到對大谷翔平的看法，他說，「翔平的

MLB／古巴叛逃中繼王圓夢 4年3200萬美元轉戰藍鳥當先發

藍鳥隊今天宣布與來自古巴的火球男羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）達成合約共識，雙方將簽下4年3200萬美元合約，投球型態可長可短的羅德里奎茲預計將扮演輪值活棋，而他也成為隊史首位古巴出身

MLB／上澤直之合約細節出爐 母隊火腿入札金最低僅6250美元

日本火腿隊強投上澤直之休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，最終只和光芒簽小聯盟合約。據《美聯社》報導，火腿確定拿到的入札金只有6250美元，最多可獲得51萬6250美元。 上澤直之得到2萬5000美元

MLB／經典賽看見教練與球員有鴻溝 達比修有憂心日本球界

效力大聯盟教士隊的日籍投手達比修有接受日本媒體「產經體育」專訪，透過世界棒球經典賽，他看見現在日本教練與球員間有著一條鴻...

MiLB／林昱珉進「棒球指南」新秀榜第74名 胡金龍後第一人

「Baseball Prospectus」釋出新一季的大聯盟新秀前101名榜單，響尾蛇隊台灣左投林昱珉排在第74名，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。