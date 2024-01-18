MLB／大谷翔平離隊的好處？天使左投：固定投1休4還不錯

大谷翔平離開天使後雖然損失慘重，不過先發輪值調度有望回到常規的「投1休4」，24歲左投德梅斯（Reid Detmers）就認為這是好事。

德梅斯近日在節目上被問到對大谷翔平的看法，他說，「翔平的表現太不可思議，我真的不知道他如何二刀流。他雖然話不多，但光是看他牛棚練投，就能學到很多東西，我會很想念這點。」

德梅斯認為大谷今年無法投球，專注打擊後成績會更恐怖，他覺得就算大谷單季60轟，也不會放棄當投手，因為大谷很愛投球。

大谷翔平與道奇簽下10年7億美元的破紀錄合約，德梅斯自曝在訂婚隔天得知消息，「我們知道他不會回天使，只是等著看他能拿到什麼合約。那個數字真的太狂了，知道他會拿到大約，但沒想到這麼大。」

談到天使有望恢復投1休4，德梅斯坦言天使會為了配合大谷，調整先發投手上場時間，「工作不太穩定，有時投1休5，有時投1休6，他不能投時，我們就投1休4。」

德梅斯接著表示，「我們沒有固定投1休4，我知道很多人想投1休4，本季球隊就是這樣計畫，所以我覺得還不錯。休5天真的太久了，中間會有牛棚日，要在這麼多天保持好狀態，有點困難。」