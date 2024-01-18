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MLB／古巴叛逃中繼王圓夢 4年3200萬美元轉戰藍鳥當先發

聯合新聞網／ 綜合報導
曾效力中日隊的羅德里奎茲在叛逃近一年後加盟藍鳥隊。 美聯社
曾效力中日隊的羅德里奎茲在叛逃近一年後加盟藍鳥隊。 美聯社

藍鳥隊今天宣布與來自古巴的火球男羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）達成合約共識，雙方將簽下4年3200萬美元合約，投球型態可長可短的羅德里奎茲預計將扮演輪值活棋，而他也成為隊史首位古巴出身的投手。

羅德里奎茲過去未曾待過美職體系，2020年至2022年效力於日職中日隊，合計79場出賽留下10勝10敗，防禦率3.03成績；其中2022年更是投出生涯年，56場比賽皆是後援登板的他，狂掃39次中繼成功收下中繼王，防禦率僅1.15，並在去年三月代表古巴來台參加經典賽，先發2場7.1局失2分。

然而，打完經典賽後羅德里奎茲沒有回到母隊，而是選擇單方面放棄與中日隊的合約，叛逃到多明尼加，他對外表示想尋求大聯盟機會，不過礙於中日和他仍有合約關係，僵持到10月才宣布釋出，羅德里奎茲在本休賽季才能與其他隊簽約，如今確定將在藍鳥登上夢想的大聯盟舞台。

羅德里奎茲在古巴聯賽時期是先發投手，日職生涯則是以後援為主，未來將在藍鳥擔任輪值搖擺人角色，目前藍鳥先發輪值的人選有王牌高斯曼（Kevin Gausman）、巴塞特（Chris Bassitt）、貝里歐斯（Jose Berrios）和菊池雄星，農場頭號大物左投泰德曼（Ricky Tiedemann）也蓄勢待發。

美媒也指出，這筆補強讓藍鳥輪值更具深度，也讓藍鳥願意交易上季嚴重迷航的前王牌馬諾亞（Alek Manoah），後者曾於2022年高居美聯塞揚獎票選第3名，但上季成績慘不忍睹，繳出3勝9敗防禦率5.87成績單，還一度被下放到新人聯盟調整。

古巴 後援 藍鳥

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