MLB／經典賽看見教練與球員有鴻溝 達比修有憂心日本球界

效力大聯盟教士隊的日籍投手達比修有接受日本媒體「產經體育」專訪，透過世界棒球經典賽，他看見現在日本教練與球員間有著一條鴻溝，「球員對教練的信賴度不足。」

去年3月的經典賽達比修有入選日本代表隊，37歲的他扮演老大哥角色，帶動陣中年輕球員，也透過與球員的談話，得知日本球界現況。

達比修有表示，不少日本教練是在「說什麼就做什麼」的年代中成長，在嚴苛的環境中成長，但當自己也成為教練，用這樣的方式指導年輕球員，已經不再適合，「現在年輕人比我還要聰明，時代正在改變。」

達比修有舉例，會重視跑步訓練，是因為教練只知道這個方式，以「下半身很弱，所以去跑步」的指導方式，但其實方法有很多種，在資訊豐富的社會中，這樣的方式很可能終結選手的生涯。

對於是否在跟年輕球員交流時聽到抱怨？達比修有也承認正是如此，但這是每個時代都會有的狀況，而現今的教練，如果不學習物理、生物力學等知識，只是憑藉經驗指導，已經跟不上時代，才會導致現役球員的不滿。

作為長期在美國生活的球員，達比修有表示，自己觀察美國球隊比賽、教練的態度，部分的日本教練相對缺乏學習熱忱，希望能夠更謙虛去吸收新知，「有些人想證明日本的方法也有優點，但也會因此忽略美國的優點。」