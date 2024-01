MLB／今永昇太加盟小熊狂烙英文 隊友稱讚：很幽默

日職橫濱隊明星左投今永昇太以4年、5300萬美元的合約加入小熊隊,今天在加盟記者會上,今永昇太開場就以英文講了一大段話,直言:「小熊今天開始要贏球了。」並穿上18號球衣,期許自己效仿2016年世界大賽MVP。

「Hey Chicago! What do you say? The Cubs are gonna win today.」今永昇太以全英文自我介紹,活潑地向芝加哥球迷打招呼。

接下來今永昇太說:「很高興見到你們,我是今永昇太,過去在橫濱效力8年,很開心能成為小熊球員,我想說感謝小熊球團接納我,我也很期待在瑞格利球場打球,期待與球迷及隊友相會。」一大段都是英文,最後更補上小熊應援名句:「Go Cubs Go!」

小熊二壘手何納(Nico Hoerner)聽完這段介紹給予評價,「他的自介很棒,看起來有很棒的幽默感,這是好的開始。」今永昇太則說,自己一直是個有趣的人,無論場上、場下都是。

今永昇太來到小熊穿上18號球衣,他表示,這是自己的選擇,後來稍微調查小熊歷史,知道佐布里斯特(Ben Zobrist)在2016年協助小熊奪得世界大賽冠軍時,也是穿過這個背號,「我希望跟他有一樣活躍的表現。」

今永昇太也透露,自己曾向達比修有請教過去在小熊投球的經驗,簽約後也打電話通知鈴木誠也,要跟他一起當隊友,「他非常開心,好像是自己的喜事一樣開心。」

來到小熊後,今永昇太已經先去市中心走走逛逛,「感覺這裡與日本有相似之處,讓我想要說『tadaima(日文:我回來了)』,這是我們回到家裡時會說的話。」