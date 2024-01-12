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MLB／搶首爾海外開幕戰門票 達比修有都收到拜託訊息
美職大聯盟教士與道奇隊今年3月將移師南韓首爾舉行海外戰，然而比賽場地高尺巨蛋容納量僅1萬6千人，勢必造成搶票潮，就連達比修有也很有感，很多人傳訊問他有沒有門票。
教士與道奇的海外開幕戰在去年季中就已經確定，當時兩隊加起來僅有教士的達比修有、金河成兩位亞洲球星，但隨著季後大補強，道奇簽下大谷翔平、山本由伸，教士則找來松井裕樹、高祐錫，人數暴增至6人，還沒算上兩隊的其他一線球星，星光就已十分璀璨。
達比修有10日在「stand fm」的節目中，聊到海外戰的門票情況，回應球迷提問時說：「因為球場小，感覺門票很不好買，我也收到很多『（門票）能不能拜託一下』的訊息。」
大聯盟例行賽首次在南韓開打，兩隊將在3月20、21日於高尺巨蛋進行2連戰，由於高尺巨蛋容量只有16000人，搶票熱潮可想而知，預售票預計1月下旬開賣。
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