MLB／入札壓線小聯盟約加盟光芒 上澤直之談關鍵因素

日本職棒火腿王牌投手上澤直之透過入札制度挑戰大聯盟，在入札截止前終於等到合約，光芒隊宣布與上澤直之簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請。

根據日本入札制度規定，球員到美國時間1月11日下午5點前若未能簽約，則將返回母隊，上澤直之宣布挑戰後，雖陸續傳出金鶯、光芒、海盜有興趣，但進度不多。

到今天終於光芒隊透過官方X（舊稱推特）宣布，「歡迎上澤直之加入光芒隊大家庭」，也透露合約內容，而今年日職挑戰大聯盟的4名球員中，山本由伸、松井裕樹、今永昇太都獲得大聯盟合約，上澤直之唯一簽下小聯盟合約。

上澤直之透過球團表示：「很興奮能夠成為光芒的一員，感謝讓我有了挑戰大聯盟生涯的起步機會，會決定加入光芒，是因為他們對培育投手有著成功且豐厚的歷史，我對此非常有興趣。」

上澤直之將在2月滿30歲，去年球季24場出賽，投球局數170局是太平洋聯盟最多，取得9勝9敗、防禦率2.96的成績，日職生涯173場出賽累積70勝62敗，平均防禦率3.19。