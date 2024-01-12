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MLB／道奇還想繼續補強？交易農場第2新秀後還有一空格

聯合新聞網／ 綜合報導
布許曾是道奇期待的內野強打，無奈目前球隊深度充足，無法替他騰出上場時間。 路透社
布許曾是道奇期待的內野強打，無奈目前球隊深度充足，無法替他騰出上場時間。 路透社

道奇隊今天宣布和小熊隊達成一筆交易，將送出農場排名第2的內野手布許（Michael Busch）、後援投手阿爾蒙特（Yency Almonte），換來了投手費瑞斯（Jackson Ferris）和外野手霍普（Zyhir Hope），此舉能替道奇的40人名單騰出2個位置。

道奇日前以1年2350萬美元合約延攬外野重砲赫南德茲（Teoscar Hernandez），但40人名單已經滿編，因此才需要透過交易解放空間，布許是道奇2019年首輪新秀，當時被評為「進攻最全面的新秀之一」，他曾兩度入選聯盟百大新秀，目前排名大聯盟百大新秀第44名，隊內僅次於捕手魯辛（Dalton Rushing）。

布許本季在3A火力四射，打擊率高達3成23、外帶27轟、90打點，三振保送比也相當好看，幾乎無須待在小聯盟練功，然而道奇內野人手充足，布許主守的二、三壘分別由貝茲（Mookie Betts）、孟西（Max Muncy）卡死，短期內恐怕不會有穩定上場機會，也成為了被出清的對象。

布許和在大聯盟有6年投球經驗的阿爾蒙特一起被打包至小熊，換來的交易主菜是小熊農場排名第8的左投費瑞斯，2022年以第二輪中選的費瑞斯近期才要滿20歲，去年在1A投了56局防禦率為3.38；另一名新秀霍普更年輕，去年才剛高中畢業，僅在新人聯盟出賽11場，打擊率2成86。

藉由這筆交易，道奇在簽下赫南德茲的同時，還保有1個40人名單的位置，仍有餘裕在自由市場上繼續簽約補強。

新人 後援 道奇

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