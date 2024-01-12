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MLB／巧遇陳偉殷 李政厚大讚：用心訓練的大前輩

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
韓籍好手「風之孫」李政厚順利加盟美職巨人隊，在訓練時巧遇陳偉殷。 歐新社
韓籍好手「風之孫」李政厚順利加盟美職巨人隊，在訓練時巧遇陳偉殷。 歐新社

韓籍好手「風之孫」李政厚順利加盟美職巨人隊，在簽約之前他曾赴波拉斯經紀公司的訓練中心，體驗更高強度的訓練讓他直呼辛苦，也對同在訓練的台灣左投陳偉殷印象深刻，「每天都很用心訓練。」

李政厚在接受南韓媒體訪問時透露，在波拉斯訓練中心練習時，第一天就累到想說「要回韓國是不是要趁現在了？」光是熱身時間30分鐘，就比以往在南韓的10分鐘多，好在過幾天後身體適應，也感受到自己準備好迎接新球季。

波拉斯旗下不少大咖球星也都會到訓練中心報到，李政厚就遇到紅襪隊外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）、西武隊火球男平良海馬以及台灣左投陳偉殷。

談到陳偉殷時，李政厚表示：「他每天都來，很用心訓練，是我的大前輩，以他的年紀很多球員都已經退休，但他還是非常用心的訓練。」

38歲的陳偉殷去年動刀左肩後，目前仍在復健中，但在去年12月31日發文透露復建進度表示，「目前進度符合預期，預計回到美國，繼續積極準備，期待重回球場！」

陳偉殷 西武 平良海馬

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