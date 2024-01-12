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MLB／大谷翔平愛犬獲「雙重國籍」護照號碼別具意義

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MLB／大谷翔平愛犬獲「雙重國籍」護照號碼別具意義

聯合新聞網／ 綜合報導
美國駐日本大使易曼紐(左)、大谷翔平(右)。 截圖自易曼紐X
美國駐日本大使易曼紐(左)、大谷翔平(右)。 截圖自易曼紐X

大谷翔平的愛犬「Decoy」先前出現在MVP獲獎影片，引發球迷關注，據日媒報導，大谷最近特別飛回日本，幫「Decoy」辦美國簽證。

大谷翔平這隻愛犬本名是「Dekopin」（デコピン），日文意思是「用手指彈額頭」，因為不好發音，所以來美國後，大谷都向別人介紹牠叫「Decoy」。

據日媒《中日體育》報導，大谷翔平近日低調返回日本，造訪美國大使館，幫「Decoy」辦美簽，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）也在社群網站分享大谷和「Decoy」美簽合照。

不過這張照片意外讓「Decoy」個資外洩，牠是小男生，擁有日本和美國雙重國籍，護照號碼是別具意義的「000MVPUP000」。

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