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MLB／「天空才是極限」 麥卡臣盼海盜複製去年響尾蛇奇蹟

聯合新聞網／ 綜合報導
麥卡臣新賽季將繼續扮演海盜休息室領袖。 美聯社
麥卡臣新賽季將繼續扮演海盜休息室領袖。 美聯社

海盜隊「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）休賽季以1年500萬美金合約回歸海盜隊，生涯距離300轟只差1支的他本季若維持健康有望達標，而麥卡臣也以老大哥身分向球隊喊話，指出球隊充滿天分與潛力，希望能複製去年響尾蛇隊殺進世界大賽的驚奇。

海盜去年以76勝86敗位居分區第4，但有個漂亮開局，前28場狂掃20勝，開季首月坐穩分區龍頭，麥卡臣提到，一支糟糕的球隊和一支「讓自己陷入糟糕處境的好球隊」是有差的，海盜上個賽季進步了14勝，這代表球隊有能力成為一支更優秀的隊伍。

除此之外，海盜季末最後24場表現精彩，在各家勁旅力拼季後賽名額時扮演關鍵攪局者，贏下了對釀酒人、小熊、紅人等隊的系列賽，更包含一場從9：0落後逆轉回來的比賽。

麥卡臣說：「這就是我坐下來觀看時所看到的，這就是我回來的原因...你只是找到自己在球隊的角色，並踏上球場做出貢獻，一旦做到了這點，天空就是我們的極限。」

除此之外，麥卡臣也在訪問中提到了去年的國聯冠軍響尾蛇，後者以外卡第三之姿一路擊敗釀酒人、道奇、費城人等勁旅，直到世界大賽才鎩羽而歸，麥卡臣說，棒球充滿無限可能，「有時我們可能因為球衣上的名字、身材、全壘打數而忽視這點：棒球就是棒球，如果以正確的方式打球，就會有很高的成功機會。」

麥卡臣 海盜

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