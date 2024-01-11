MLB／和史奈爾、蒙哥馬利談判陷僵局 洋基改積極追史卓曼

休賽季至今補強輪值屢屢失利的洋基隊，近期傳出成為2度入選明星賽的史卓曼（Marcus Stroman）頭號追求者，其餘的競爭對手還有巨人、紅襪、金鶯、天使等隊。

史卓曼本季繳出10勝9敗，防禦率3.95成績，並入選生涯第2次明星賽，不過上下半季表現天差地遠，前16場表現精彩，防禦率低到只有2.28；沒想到下半季荒腔走板，8場出賽僅拿1勝，防禦率不只飆到8.63，還曾被調往牛棚，或許也是市場熱度大受影響的原因。

史卓曼過去曾在大都會隊待過2個半賽季，對於紐約的打球環境並不陌生，《今日美國》撰文指出，史卓曼曾向洋基表達加盟興趣，但洋基拒絕提供報價；不過今天又傳出洋基轉而積極追求，並迅速成為檯面上的頭號下家。

報導中提及，洋基在自由市場上的處處碰壁是主因，目前剩餘投手中最好的標的物為當屆塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell），以及過去有合作經驗的蒙哥馬利（Jordan Montgomery），不過兩人和洋基在談約上仍存在價碼上的分歧，因此輪值亟欲補強的洋基才將目光轉往較便宜的史卓曼。

史卓曼大聯盟生涯從藍鳥隊出道，每支美聯東區的球隊都遇過，洋基主場更是史卓曼除了效力過的球隊外，登板次數最多的球場，但這裡可說是史卓曼的傷心地，生涯11場出賽拿下2勝6敗，防禦率高達6.06。