MLB／明年FA最佳游擊手？美媒估金河成新約上看1.5億美元

韓籍內野手金河成是韓國職棒野手轉換成功的最新案例，上季他打出生涯年表現，還成為繼鈴木一朗後第2位摘下大聯盟金手套獎的亞洲球員，明年季末將成為自由球員的他預計身價將翻漲，美媒《The Athletic》預測他下一筆合約上看7年1.5億美元。

金河成上個賽季繳出2成60打擊率，外帶17轟、38盜，內野所有位置都能守的他季末獲得金手套工具人獎，也因為打、跑、守的全能身手，累計WAR值高達5.8，勝過索托（Juan Soto）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等眾多強打。

下賽季自由市場的游擊手人選不多，除了金河成外還有釀酒人隊的亞當斯（Willy Adames），不過本季攻守兩端都不如前者，《The Athletic》也將金河成和去年簽下7年1.77億大約的史旺森（Dansby Swanson）做比較，兩人都以精湛守備做賣點，打擊則逐年呈現進步趨勢，由此推估金河成能挑戰7年1.3至1.5億美元價碼。

《The Athletic》寫道：「考量到近兩年自由市場上的通貨膨脹，年均2000萬美元的合約恐怕有點低估......金河成雖然尚未確定能維持相同進攻效率，但進攻之外的貢獻給了他相對高的下限。」

報導中也指出，休賽季不斷大砍團隊薪資的教士季末恐沒有能力留人，加上教士農場頂級大物梅里爾（Jackson Merrill）明年有望登上大聯盟，年薪僅800萬美元的金河成在交易市場上相當熱門，不過教士談判中的開價相當高，根據一名匿名制服組提到，任何關於金河成的包裹都「遠遠超出常理」。