MLB／「台灣殺手」今永昇太加盟小熊 與鈴木誠也當隊友

日職橫濱隊明星左投今永昇太行使入札權利挑戰大聯盟，過程中一度吸引10支球團接觸，最終選擇了小熊隊，今天傳出雙方達成簽約共識，只差體檢通過，趕在截止期限的美國時間1月11日下午5點前決定落腳處。

根據大聯盟官網報導，小熊隊即將與今永昇太簽約，仍在等待體檢通過，目前球團並未證實此事，而小熊隊自高薪挖來前釀酒人總教練康索（craig counsell）後，今年休賽季一度靜悄悄。

而今永昇太加入小熊隊後，將和同胞鈴木誠也當隊友，大聯盟官網認為，他具有成為大聯盟第2、第3號先發投手的實力。

30歲的今永昇太在過去這個球季出賽22場，取得7勝4敗、防禦率2.80的成績，148局投球送出174次三振，生涯在日職則是累積64勝50敗，平均防禦率3.18。

今永昇太也已經在國際賽舞台證明實力，2023年世界棒球經典賽冠軍戰對美國2局失1分奪勝，另外在2017年亞冠賽對中華隊投6局狂飆12次三振、無失分，2019年12強再次壓制，3局沒有失分，被封為「台灣殺手」。