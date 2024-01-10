快訊

不只飛彈、衛星誤用 趙怡翔：國防部連「這個」英文也錯了

Ella老公遭爆為拱妻上位 私下挑撥背刺Hebe

大馬羽賽／挑戰第5冠開紅盤 戴資穎擊退世界第9奪新年首勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「台灣殺手」今永昇太加盟小熊 與鈴木誠也當隊友

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今永昇泰最終選擇了小熊隊，今天傳出雙方達成簽約共識。 路透
今永昇泰最終選擇了小熊隊，今天傳出雙方達成簽約共識。 路透

日職橫濱隊明星左投今永昇太行使入札權利挑戰大聯盟，過程中一度吸引10支球團接觸，最終選擇了小熊隊，今天傳出雙方達成簽約共識，只差體檢通過，趕在截止期限的美國時間1月11日下午5點前決定落腳處。

根據大聯盟官網報導，小熊隊即將與今永昇太簽約，仍在等待體檢通過，目前球團並未證實此事，而小熊隊自高薪挖來前釀酒人總教練康索（craig counsell）後，今年休賽季一度靜悄悄。

而今永昇太加入小熊隊後，將和同胞鈴木誠也當隊友，大聯盟官網認為，他具有成為大聯盟第2、第3號先發投手的實力。

30歲的今永昇太在過去這個球季出賽22場，取得7勝4敗、防禦率2.80的成績，148局投球送出174次三振，生涯在日職則是累積64勝50敗，平均防禦率3.18。

今永昇太也已經在國際賽舞台證明實力，2023年世界棒球經典賽冠軍戰對美國2局失1分奪勝，另外在2017年亞冠賽對中華隊投6局狂飆12次三振、無失分，2019年12強再次壓制，3局沒有失分，被封為「台灣殺手」。

小熊隊 今永昇太 大聯盟

延伸閱讀

天價合約竟然是給總教練 小熊幹大事只是嘴上說說？

MLB／巨人成今永昇太下家最大熱門 官網：他們不想再錯過

MLB／大都會簽下米納亞 柳賢振、今永昇太動向仍未明

MLB／今永昇太下家決選名單剩4隊 5天內要做出決定

相關新聞

MLB／「台灣殺手」今永昇太加盟小熊 與鈴木誠也當隊友

日職橫濱隊明星左投今永昇太行使入札權利挑戰大聯盟，過程中一度吸引10支球團接觸，最終選擇了小熊隊，今天傳出雙方達成簽約共...

MLB／大谷翔平救濟地震災民貼文挨批 南韓教授不滿一用詞

日本能登半島日前發生規模7.6強震，造成近百人死亡。道奇隊日籍球星大谷翔平也展現愛心，在社群網站宣布，將與道奇球團共同捐出100萬美元（約3100萬台幣）賑災。這個暖心之舉大獲民眾好評，但文章內容卻惹

MiLB／林盛恩獲官網點名嚇一跳 挑戰今年升級高階1A

台產「二刀流」林盛恩即將在這個月赴美參加紅人隊春訓，他為自己設下明確的目標，希望今年從低階1A開季、拚上高階1A。

MLB／巨人成今永昇太下家最大熱門 官網：他們不想再錯過

日籍左投今永昇太透過入札制度挑戰大聯盟，據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，今永昇太即將簽約，舊金山巨人隊最有希望成為新東家。 今永昇太最晚要在美東時間1月11日下午5點前

MLB／談大谷與道奇佛系合約 前天使教頭麥登：他真的很特別

大谷翔平在大聯盟持續書寫驚奇，接下來將在道奇隊展開生涯的新篇章，過去在天使隊執教過他的鬼才教頭麥登（Joe Maddon...

MLB／最好與最壞都在紅襪 塞爾坦承簽大約後自己又糟又貴

左投塞爾（Chris Sale）日前被紅襪隊交易到勇士隊，回顧紅襪歲月，他坦言不能算是成功，雖然有過兩季風光，但在簽下大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。