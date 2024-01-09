MiLB／林盛恩獲官網點名嚇一跳 挑戰今年升級高階1A

台產「二刀流」林盛恩即將在這個月赴美參加紅人隊春訓，他為自己設下明確的目標，希望今年從低階1A開季、拚上高階1A。

林盛恩去年夏天自穀保家商畢業後與紅人簽約，僅短暫參與新人聯盟，大聯盟官網近日點名各隊可能在今年有所突破的新秀，紅人的部分正是提到目前在農場排名第19的林盛恩。

文中提到，儘管林盛恩去年在新人聯盟吞K率高達45.7%，但他現在年紀只有17歲，算是層級大跳躍，若持續擔任野手，看好他的速度可以持續作為中線選手，隨著經驗累積，預期他將在今年夏天展現自己的真功夫，若朝投手發展，也有3種球路的搭配可以作為武器。

林盛恩也有看到報導，「感覺有壓力，我才剛去沒多久，就被點名到。」他自己也感受到「成長痛」，「從高中跳到職業，雖然高中球速快的也有，但還是有落差，到那邊每個都145（公里）以上，剛去有點不太習慣。」他也曾碰到大聯盟級的格林（Hunter Greene）因為投復健賽而同場出賽的機會，「我站在游擊看，真的是大聯盟水準，對面打者完全打不到。」

林盛恩去年季後就有向球隊提，希望能朝二刀流發展，季外也有維持投球訓練，預計在20日前後返美，他為自己設下期許，「我是希望春訓表現，看能不能直接Low A開季，希望今年可以拚到高階，但球隊是說不要急，畢竟我現在是球隊裡最小的。」