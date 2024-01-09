MLB／巨人成今永昇太下家最大熱門 官網：他們不想再錯過
日籍左投今永昇太透過入札制度挑戰大聯盟，據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，今永昇太即將簽約，舊金山巨人隊最有希望成為新東家。
今永昇太最晚要在美東時間1月11日下午5點前完成簽約，巨人、紅襪、小熊及天使還在決選名單。不過費恩森指出，巨人是最大熱門，「這一切都指向巨人，他們沒搶到大谷翔平和山本由伸，雖然今永昇太不是同個等級，但他們不想再錯過了。」
費恩斯指出，今永昇太的合約總值會比千賀滉大的5年7500萬美元還高，但低於塞揚強投史奈爾（Blake Snell）和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。
今永昇太上季在日職出賽22場，防禦率2.80，主投148局送出174次三振。今年有許多亞洲球員挑戰大聯盟，道奇陣中擁有大谷翔平和山本由伸，教士有達比修有、松井裕樹、韓籍內野手金河成及投手高祐錫，巨人日前網羅韓籍強打李政厚，如果今永加盟巨人，新賽季國聯有8名亞洲球員。
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