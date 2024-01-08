MLB／道奇再砸錢簽重砲 赫南德茲近4個完整球季最少25轟

道奇砸錢引進西雅圖水手重砲。 美聯社

道奇隊在自由球員市場動作不斷，今天再度出手，傳出和31歲外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）簽下1年2350萬美元合約，球團低調還未證實此事，等他完成體檢再說。

赫南德茲前年季後被藍鳥隊交易到水手隊，去年出賽160場創下生涯8年單季新高，打擊率2成58、全壘打26支、打點93分，季後成為自由球員。

這門重砲生涯累積159轟，最近4個完整球季（2020年因疫情縮水）至少都有25轟，大聯盟僅有12名球員完成，其中2021年32轟、116分打點成為生涯代表作。

道奇去年12月13日和大谷翔平簽下10年7億美元空前合約，接著山本由伸12年3億2500萬美元（另付日職歐力士隊5062萬5000美元入札金）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）5年1億3656萬2500美元，光是砸在這3大咖身上就超過12億美元，如今再簽赫南德茲，為了爭取世界大賽冠軍，砸錢毫不手軟。

道奇2020年奪下隊史第7冠，接下來3年都達三位數勝場，依序是106、111、100勝，但季後賽最多只打到國聯冠軍戰，尤其最近兩季都在分區系列賽出局，不敵同區的教士、響尾蛇隊，這兩次合計1勝6敗。