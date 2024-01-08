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MLB／大都會簽下米納亞 柳賢振、今永昇太動向仍未明

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

大都會隊去年砸大錢進不了季後賽，新球季重建先發投手群，確定和31歲左投米納亞（Sean Manaea）簽下2年2800萬美元合約，至少已有7個人選將在春訓期間競爭開季先發任務。

大都會去年團隊薪資超過3億4360萬美元，寫下空前紀錄，卻在國聯東區排名第4，例行賽打到一半就把年薪最高、都是4333萬3333美元的韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）交易出去，季末以75勝87敗收工。

米納亞去年在巨人隊出賽37場，兼顧先發（10場）、後援任務，投出7勝6敗1救援、防禦率4.44，生涯8年歷經運動家、教士、巨人，合計出賽196場（166場先發），戰績65勝56敗1救援、防禦率4.10。

大都會上個月初和塞佛里諾（Luis Severino）簽下1年1300萬美元合約，今天再簽米納亞，本季年薪1450萬、明年1350萬美元，但今年季後就可選擇逃脫合約。

紐約郵報指出，大都會已和另兩位左投柳賢振、今永昇太接觸，儘管還有可能繼續增加先發投手陣，是否網羅這兩人還未確定。

大都會 巨人 Justin Verlander

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