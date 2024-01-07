MLB／大谷主戰場變成國聯西區 挨轟最慘遊騎兵可望解套

「二刀流」巨星大谷翔平披上道奇隊球衣，將於3月20日迎接新球季首戰，在大聯盟海外開幕戰對決教士隊，未來主要對戰球隊不再是美聯西區，變成國聯西區，過去挨轟最多的遊騎兵隊可望解套。

大谷和道奇簽下10年7億美元驚人合約，持續到2033年球季結束，未來重大投打紀錄可能都在洛杉磯出現，生涯第200轟、第500分打點今年下半季就有機會達成，甚至有機會挑戰南韓退役好手秋信守的亞洲218轟紀錄。

大谷在天使隊6個球季171轟、437分打點，其中對美聯西區球隊就有68轟，去年世界大賽冠軍遊騎兵被轟最慘，對戰83場比賽貢獻19轟。

大聯盟同區球隊過去單季交手19場，去年起減為13場，大谷砲轟遊騎兵次數最多，對運動家、水手、太空人隊各有18、17、14轟，今年對戰這4隊場次只剩3場，換成同區的巨人、教士、響尾蛇、洛磯 隊交手13場，巨人以前對決11次未挨轟的場面即將改觀。

大谷生涯171轟紀錄，對6隊開轟二位數，另兩隊是白襪16轟（去年7戰7轟）、老虎11轟，尤其對戰老虎才23場，平均2.09場就有1轟，屠虎功力超過對決美聯西區4隊。

另外，大谷對戰29隊已有24隊開轟，國民、費城人、紅雀、巨人、馬林魚仍待突破，6月22、23日和9月4、5日首次碰到老東家天使，不但將完成對戰30隊拚圖，也有機會砲轟「自己人」，再創另一項生涯難得紀錄。