MLB／沒搶到松井裕樹 紅雀向光芒交易前明星後援補強牛棚

這個休賽季積極補強投手深度的紅雀隊，今天又發動交易，以外野手帕拉修斯（Richie Palacios）為代價，從光芒換來了曾在2021年入選明星賽的後援投手基特里奇（Andrew Kittredge），預計將扛起球隊勝利組角色。

紅雀這個冬天致力於投手補強，光是先發輪值就已經新增葛雷（Sonny Gray）、吉布森（Kyle Gibson）、林恩（Lance Lynn）等戰力，新賽季輪值大致底定後，轉而尋找後援人手，日前曾傳出追求日籍好手松井裕樹，但他最後選擇加盟教士隊。

基特里奇於2021年投出生涯年，投了71.2局拿下9勝2敗、8救援，防禦率僅1.88，並於季中進入明星賽；不過他這兩年因TJ手術影響，出賽數都不超過17場，上季出賽14場拿下2勝0敗，防禦率3.09。

紅雀總管莫札里亞克（John Mozeliak）表示，基特里奇將在牛棚佔有一席之地，和加耶哥斯（Giovanny Gallegos）、海斯利（Ryan Helsley）共組勝利方程式，「顯然，我們外野有一定深度，提高球隊投手戰力是休賽季首要目標，基特里奇在9月的投球表現很好，也充滿信心，光芒把他擺進季後賽名單也證明這點，他能帶來後段局數的影響力。」

而紅雀送出的外野手帕拉修斯來自荷蘭，曾經是張育成隊友，去年還曾來台參加WBC經典賽，上季從守護者隊轉戰紅雀，短短32場比賽繳出6轟、16打點，攻擊指數高達.823，在交易走帕拉修斯和歐尼爾（Tyler O’Neill）後，紅雀也稍微緩解了外野人滿為患的困境。