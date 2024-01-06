MLB／巨人送漢尼格回老東家水手 換回前美聯塞揚瑞伊

休賽季亟欲補強輪值的巨人隊今天和水手隊達成交易共識，送出漢尼格（Mitch Haniger）、迪斯克法尼（Anthony DeSclafani）和600萬美金，迎來了曾於2021年拿下美聯塞揚獎的強投瑞伊（Robbie Ray），上季因TJ手術整季報銷的瑞伊預計會在今年下半季復出。

瑞伊2021年繳出13勝7敗，防禦率2.84、248K成績，擊敗柯爾（Gerrit Cole）奪下美聯塞揚獎，並以5年1.15億美元大合約風光轉戰水手隊，也是全隊年薪最高的球員，不過上季僅出賽1場就因左前臂屈肌拉傷進傷兵名單，後續接受手肘韌帶置換手術，賽季提前報銷。

巨人先發投手可用之兵不多，雖說瑞伊預計缺席賽季前半段，但倘若順利回歸，能夠提升輪值天花板，營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）受訪時提到，這筆交易提供陣中年輕球員的出賽靈活性，球隊在自由市場上會持續鎖定先發投手，各種補強方式都能考慮。

薩伊迪說：「瑞伊符合我們對二號先發的標準，投球風格與韋伯（Logan Webb）不同，但彼此相得益彰，他很能投三振、也很能吃局數，由他們兩個組成前段輪值是球隊的長期願景。」

巨人送出的包裹為外野手漢尼格、投手迪斯可方尼和600萬美金，其中漢尼格上個休賽季才離開待了5年的水手，以3年4350萬價碼加盟家鄉球隊巨人，沒想到僅待1年後又被送回母東家，此舉也將解決巨人外野人手過剩問題；至於迪斯克法尼在2021年投出生涯年後，近兩個賽季都飽受健康困擾，目前還有1年1200萬美元合約。