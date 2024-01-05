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MLB／前外野金手套貝德重回紐約 1050萬美元轉戰大都會

聯合新聞網／ 綜合報導
曾效力過洋基的貝德新賽季轉戰另一支紐約球隊大都會。 路透社
曾效力過洋基的貝德新賽季轉戰另一支紐約球隊大都會。 路透社

根據《紐約郵報》報導，過去曾效力過紅雀、洋基和紅人的貝德（Harrison Bader）與大都會隊達成共識，將以1年1050萬美元價碼重新投入紐約懷抱，新賽季預計將分擔中外野守備任務，讓上季防守成績下滑的尼莫（Brandon Nimmo）能有更多時間待在角落外野。

貝德曾在2021年拿下國聯外野金手套，於2022季中被紅雀送至洋基，換來了蒙哥馬利（Jordan Montgomery），兩人也都在本季投入自由市場，身為紐約子弟的貝德加入洋基該年季後賽表現猶如天降神兵，9場敲10安包括5轟，打擊率3成33，這三項數據都是全隊最高，讓當初不認同交易的球迷大讚是「神操作」。

不過貝德本季受到傷勢困擾，加上手感冰冷，季中被洋基放入讓渡名單並轉戰紅人，整季僅出賽98場，合計攻擊指數為.622，他將與大學隊友「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）重聚，後者也在個人Instagram發文歡迎。

貝德普遍被認為是守優於攻的球員，雖然打擊略低於平均，但防守功力是飽受認可的頂尖級別，上季OAA（出局製造值）勝過全聯盟9成5的外野手，傳球的尖峰速率則是PR91的水準，生涯95次盜壘嘗試成功了77次，成功率超過8成。

不過貝德最顯著的問題還是出在身體健康上，過去3個賽季他最多僅出賽103場，曾因腳足底筋膜炎、左斜肌拉傷、右腿筋拉傷和右腹股溝拉傷等傷勢掛病號，傷病經驗豐富。

紐約 洋基 大都會

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