MLB／傳洋基盯上史奈爾 想組歷史首見「衛冕塞揚獎」組合

洋基隊上賽季打出近年來最差戰績，還一度於美聯東區墊底，球隊休賽季志在補強，雖透過一筆7人大交易獲得少年強打索托（Juan Soto），但先發輪值依舊充滿不安定因素，在追求日籍強投山本由伸失利後，近期傳出洋基盯上了新科國聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）。

史奈爾本季繳出14勝9敗，防禦率為2.25，180局投球中送出234K，是聯盟防禦率王，被大聯盟官網評為本季自由市場上前3名的球員，但在前2名大谷翔平、山本由伸陸續「開獎」後，至今仍還沒決定下家，他與蒙哥馬利（Jordan Montgomery）是自由市場上剩餘最佳投手，並尋求一張破億大約。

根據《紐約郵報》報導，洋基目前較積極迎回「舊愛」蒙哥馬利，但後者更有可能回到世界大賽冠軍遊騎兵隊，也因此史奈爾這個選項在近期浮上檯面，身為西雅圖人的他曾傳出更偏好西岸球隊，不過經紀人波拉斯（Scott Boras）則否認此事：「史奈爾在兩個聯盟都拿過塞揚獎，他對所有球隊都持開放態度，並尋求能勝利、具備競爭性的環境。」

報導中也指出，具備吃局數能力的投手對洋基十分重要，而史奈爾比起山本由伸更為便宜可靠，比起明星終結者海德（Josh Hader）則更務實，目前洋基陣中已有美聯應屆塞揚獎得主柯爾（Gerrit Cole），如果再簽下史奈爾將可能是聯盟最強前兩號輪值，也是史上首次有同隊先發投手爭取衛冕塞揚獎。

歷史上僅有1990年的皇家同時擁有兩聯盟塞揚獎得主，分別為沙柏海根（Bret Saberhagen）和戴維斯（Mark Davis），但戴維斯是以後援投手身分獲獎。