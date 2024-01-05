MLB／盼重返大聯盟 包爾：我是世界最好投手之一

前塞揚投手包爾（Trevor Bauer）從家暴案脫身後，積極尋求重返大聯盟，他承認做了魯莽舉動，自認仍是世界上最好投手之一，希望能獲得「第二次機會」。

曾效力道奇隊的包爾因2021年7月被一名女子指控家暴，大聯盟處以禁賽2年、共324場比賽的處罰，在去年獲得緩刑，禁賽減少至194場，但道奇隊仍在1月將他釋出，包爾隨後轉戰轉戰日本職棒，於橫濱隊出賽19場拿下10勝4敗，防禦率2.76。

鮑爾否認家暴指控，認為這是雙方自願發生關係，當地檢方也未提起刑事訴訟，但雙方仍進入民事提告，去年10月達成和解，鮑爾不用賠償任何金錢。

包爾在今天接受「FOX News 」訪問時表示：「我承認做了些不該做的事，是魯莽之舉，一路上傷害了不少人，對大聯盟來說也是造成傷害，也影響道奇球團、隊友及我的親友，我也做出了許多反省，希望能洗心革面。」

包爾的經紀公司已經在幫他探詢大聯盟球隊意願，包爾則表示，「我想打棒球，回美國打球是我的目標，我還是世界上最好投手之一，想在最高層級競爭，也樂於助人，保持最好狀態迎接比賽。」

對於過去的行為，包爾也知道自己造成不小傷害，「那是我人生的上半場，我希望能夠擁有第二次機會，把事情做得更好。」