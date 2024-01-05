快訊

Jennie「離開YG心聲」全說了！告別7年公司　首度公開出走原因

印尼2火車相撞！多節車廂變形翻覆 釀至少3死

不要遺產…想「拋棄繼承」展孝心全給媽媽？律師曝千萬不可：原因有這三個

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／盼重返大聯盟 包爾：我是世界最好投手之一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
擺脫家暴案後，包爾自認仍是世界上最好投手之一，希望能獲得「第二次機會」。 美聯社
擺脫家暴案後，包爾自認仍是世界上最好投手之一，希望能獲得「第二次機會」。 美聯社

前塞揚投手包爾（Trevor Bauer）從家暴案脫身後，積極尋求重返大聯盟，他承認做了魯莽舉動，自認仍是世界上最好投手之一，希望能獲得「第二次機會」。

曾效力道奇隊的包爾因2021年7月被一名女子指控家暴，大聯盟處以禁賽2年、共324場比賽的處罰，在去年獲得緩刑，禁賽減少至194場，但道奇隊仍在1月將他釋出，包爾隨後轉戰轉戰日本職棒，於橫濱隊出賽19場拿下10勝4敗，防禦率2.76。

鮑爾否認家暴指控，認為這是雙方自願發生關係，當地檢方也未提起刑事訴訟，但雙方仍進入民事提告，去年10月達成和解，鮑爾不用賠償任何金錢。

包爾在今天接受「FOX News 」訪問時表示：「我承認做了些不該做的事，是魯莽之舉，一路上傷害了不少人，對大聯盟來說也是造成傷害，也影響道奇球團、隊友及我的親友，我也做出了許多反省，希望能洗心革面。」

包爾的經紀公司已經在幫他探詢大聯盟球隊意願，包爾則表示，「我想打棒球，回美國打球是我的目標，我還是世界上最好投手之一，想在最高層級競爭，也樂於助人，保持最好狀態迎接比賽。」

對於過去的行為，包爾也知道自己造成不小傷害，「那是我人生的上半場，我希望能夠擁有第二次機會，把事情做得更好。」

包爾 大聯盟 道奇

延伸閱讀

那指連跌五日 為15個月來最長

日職／佐佐木、村神或包爾？走了山本後澤村賞換誰來搶

MLB／包爾經紀人曝正與多隊談判 本人發文暗示受刁難

債券ETF的漲幅已是降息3碼的預期心理？ 專家：進場追恐因小失大

相關新聞

MLB／勇士加碼續約塞爾2年3800萬美元 近一半是紅襪付

勇士隊不僅透過交易從紅襪隊換來7屆明星賽投手塞爾（Chris Sale），更加碼以2年3800萬美元（約11.7億新台幣...

MLB／大谷翔平成為亞裔驕傲 學者：超越李小龍與林書豪

日本球星大谷翔平加盟美國職棒洛杉磯道奇隊，轟動體壇；「洛杉磯時報」引述族群學者指出，大谷翔平助亞裔美國人打破刻板印象，成...

MLB／盼重返大聯盟 包爾：我是世界最好投手之一

前塞揚投手包爾（Trevor Bauer）從家暴案脫身後，積極尋求重返大聯盟，他承認做了魯莽舉動，自認仍是世界上最好投手...

MLB／老闆不肯開錢包 美東王者金鶯是交易市場潛在大買家

美聯東區冠軍金鶯隊去年打出破百勝驚奇賽季，外界原先預期休賽季會有更多補強，不過這個冬天至今動作不多，但根據外媒報導，比起在自由市場「大撒幣」，金鶯更有興趣透過交易升級先發輪值。 金鶯上賽季在分區

MLB／落跑球星法蘭柯今正式被起訴 涉嫌洗錢、商業性剝削

明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）深陷桃色醜聞，日前遭正式逮捕，涉嫌與未成年少女發生性行為的他今在法庭上遭到起訴，法蘭柯與該少女的母親皆被多明尼加檢察官指控洗錢罪、商業性剝削等罪名。

MLB／教士罕見不設首席教練 教頭：我永遠不會被驅逐出場

教士隊新總教練席爾特（Mike Shildt）公布新賽季教練團，將不會有首席教練，他會在比賽詢問多位教練的意見來做決定。 教士找來新打擊教練羅德里奎茲（Victor Rodriguez），他過去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。