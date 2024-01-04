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MLB／今永昇太入札倒數一周引7隊瘋搶 有望簽破億美元合約

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太預估能挑戰1億美元合約價碼。 路透社
今永昇太預估能挑戰1億美元合約價碼。 路透社

橫濱隊王牌左投今永昇太是現今自由市場上最佳亞洲投手，至今仍尚未決定下家，距離1月11號的最後簽約時間邁入倒數一周，這場爭奪戰也逐漸白熱化，大聯盟各隊近期紛紛加緊腳步，據傳共有7隊對今永抱持興趣。

今永昇太於去年11月27日提出入札申請，一共有45天時間能跟大聯盟球團交涉，他生涯在日職累計64勝50敗，防禦率3.18，是上賽季中央聯盟的三振王，球探預估今永的球路控制力讓他有機會成為一名中段輪值等級的先發。

外界曾傳出洋基將他視為搶不到山本由伸的備案，不過「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）指稱，洋基制服組不認為今永偏高的挨轟率能在洋基球場佔到便宜。

即便如此，《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）今天再次強調，有許多高層堅信今永昇太能拿下1億美元的合約，遠超去年千賀滉大簽下的5年7500萬美元，一方面是千賀的好表現拉抬了今永身價，另一方面是今永的健康狀況顯得更為理想。

帕桑也補充，目前正在追求今永的除了洋基，還包括大都會、巨人、道奇、天使、紅襪、費城人。

制服 紐約

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