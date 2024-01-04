MLB／國聯西區濃濃亞洲味！7名亞洲好手、教士包辦4位

亞洲浪潮席捲大聯盟休賽季，來自日本的球星大谷翔平、山本由伸分居自由市場上前兩名，最終皆以歷史級大約加盟道奇隊，而在今教士隊宣布簽下韓籍投手高佑錫後，光是國聯西區就已經有高達7名來自亞洲職棒的好手。

教士今天以2年450萬美元價碼簽下高佑錫，繼日前簽下松井裕樹後，再度出手網羅亞洲籍後援投手，同時也加入達比修有、金河成的行列，成為隊上第4名亞洲球員，本季將在韓國高尺巨蛋上演道奇與教士的海外開幕戰，屆時將更加熱鬧。

同時，高佑錫新賽季有很大機會能與效力巨人隊的大舅子李政厚對決，他剛以6年1.13億美元、亞洲職棒打者最大約加盟，教士也曾傳出是追求者。

不只如此，領大約轉戰道奇的大谷和山本新賽季將在聯盟颳起什麼旋風也令人期待，新賽季的「亞洲幫」內戰精彩可期；至於響尾蛇隊和洛磯隊目前陣中都沒有亞洲職棒出品的球員，不過響尾蛇的新人王卡洛爾（Corbin Carroll）具有台裔血統。

除了目前簽約的這些球員外，自由市場上的亞洲球員還包括今永昇太、上澤直之、柳賢振、藤浪晉太郎等人待價而沽，未來國聯西區再添亞洲好手也不無可能。