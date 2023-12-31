MLB／道奇有大谷、山本穩了？今日美國：沒有超級球隊

大聯盟迎接2024年，新球季將於3月20日開打，道奇、教士隊在首爾高尺巨蛋進行海外開幕戰，道奇瘋狂砸錢補進大谷翔平、山本由伸後，再度成為世界大賽封王熱門球隊，但美國媒體「今日美國」指出，從過去戰況看來，棒界確實沒有超級球隊。

道奇明年2月23日展開熱身賽，和教士交手兩場後，25日就要對決大谷的老東家天使隊，3月20、21日和教士在高尺巨蛋碰面，進行南韓史上首次大聯盟正式比賽，29日回到洛杉磯主場對紅雀隊進行本土開幕戰。

最近自由球員市場全是道奇的場面，先和大谷簽下10年7億美元驚人合約，接著葛拉斯諾（Tyler Glasnow）5年1億3656萬2500美元、山本12年3億2500萬美元，光是投資這3人就超過11億美元。

大聯盟季後賽從1969年起增加聯盟冠軍賽，不再是單純兩聯盟冠軍直接進行世界大賽，今日美國指出，最近54季只有14支單季戰績最佳的球隊封王，去年起晉級季後賽球隊增至12隊，連續兩季最多勝道奇（111勝）、勇士隊（104勝）都在分區系列賽出局。

道奇從2013年起已經連續11年闖進季後賽，除了前年球季106勝淪為外卡晉級（巨人隊107勝），其餘都是分區冠軍身分，結果只在2020年縮水球季奪下世界大賽，也是近35年唯一冠軍，前年、去年在分區系列賽不敵同區的教士、響尾蛇隊，合計1勝6敗。

今日美國再舉教士、大都會隊為例，就算今年瘋狂砸錢，還是無法保證奪下世界大賽冠軍，甚至連季後賽都進不了。

大谷明年將和貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）組成所謂「MVP打線」，山本的投球實力也受期待，儘管能否順利封王仍待觀察，不過球界認為道奇從新球季開始，長期都能維持高水準戰力，成為各隊重大威脅。