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MLB／山本由伸出席道別歐力士記者會 自評英文表現剛好及格

聯合新聞網／ 綜合報導
歐力士今天為山本由伸舉辦告別記者會。 截圖自歐力士官方X
歐力士今天為山本由伸舉辦告別記者會。 截圖自歐力士官方X

2天前還在美國風光加盟道奇享受鎂光燈焦點，日籍強投山本由伸當空中飛人，今天於大阪參加歐力士為他舉辦的道別記者會，除了感謝老東家這7年的栽培，也暢談加盟道奇後的心情。

山本由伸表示，在美國的加盟記者會時很緊張，今天則非常放鬆，「甚至沒有準備講稿，希望能輕鬆回答」。而回顧自己在道奇記者會上準備的英文自我介紹、以及回答媒體提問，「雖然過程有點結巴，但我給自己打60分」。

總結山本由伸日職成績，7年共拿下70勝29敗，防禦率是誇張的1.82，並且連3年拿下洋聯澤村賞與MVP，建立「山本障礙」後，他如願旅美並與道奇隊簽下12年3.25億美元破紀錄鉅約，明年將在大聯盟展開生涯新頁，對此他表示：「這和站上起跑線的心情相似，穿上道奇球衣時也讓我想起第一次加入歐力士時的感覺。」

山本在道別記者會也再次說明選擇道奇原因，「我最想去能奪冠的球隊，而道奇是最接近這目標的地方」。而談及要再次和大谷繼經典賽日本隊後再當隊友的想法，他則說：「大谷對我說要問什麼都可以，他就是現今棒球界最佳球員，能同隊打球真的很特別，相信他也會幫助我變得更好。」

山本由伸 道奇 歐力士 經典賽

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