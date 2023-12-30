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MiLB／大聯盟官網點名林昱珉「明年升大聯盟」 若成真將破王維中障礙

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MiLB／官網估林昱珉明年升大聯盟 若成真將破王維中障礙

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟官網從30隊各選出一位有機會在明年初登板的新秀，就點名了響尾蛇小聯盟體系的林昱珉 聯合報系資料照
大聯盟官網從30隊各選出一位有機會在明年初登板的新秀，就點名了響尾蛇小聯盟體系的林昱珉 聯合報系資料照

20歲台灣左投林昱珉響尾蛇隊小聯盟後勢看漲，大聯盟官網從30隊各選出一位有機會在明年初登板的新秀，就點名了林昱珉，預期他升上大聯盟的時間點可能落在夏天。

大聯盟官網盤點各隊令人期待在2024年演出大聯盟處女秀的選手，在響尾蛇的部分點名林昱珉，文中提到：「這真的會很有意思，林昱珉身高不高、直球不快，卻能用上等的變速球、平均值以上的曲球及滑球讓打者看起來愚蠢。」

報導中點評林昱珉的投球特色，善用自己的所有武器，讓他在面對左、右打時都能展現壓制，121.1局投球送出140次三振，「如果他能通過3A考驗，響尾蛇應該會在明年夏天找機會開箱。」

過往台將最年輕升上大聯盟紀錄為王維中的21歲又354天，當年透過「規則5」從新人聯盟搭電梯直升大聯盟；林昱珉明年7月12日才要滿21歲，若能在明年升上大聯盟，勢將改寫王維中的紀錄。

大聯盟 林昱珉 響尾蛇

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