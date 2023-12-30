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MLB／光芒新星法蘭柯涉未成年不當關係 遭傳喚未出庭

中央社／ 洛杉磯29日專電
光芒隊明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）涉與未成年少女不當關係，28日缺席檢察官的傳喚。 美聯社
光芒隊明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）涉與未成年少女不當關係，28日缺席檢察官的傳喚。 美聯社

美國職棒坦帕灣光芒隊明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）涉與未成年少女不當關係，28日缺席檢察官的傳喚，新球季可能遭禁賽。

台灣好手張育成去年效力光芒時，曾因法蘭柯手腕受傷而獲得出賽機會。

有線電視新聞網（CNN）報導，針對法蘭柯與未成年少女發生不當關係的指控，多明尼加共和國的兒童及青少年檢察官辦公室正在進行調查。檢察官對法蘭柯發出傳票，但28日法蘭柯沒有出庭。

CNN、美聯社取得法庭文件指出，法蘭柯在開庭的幾個小時前，解雇了律師團隊；律師在開庭前幾小時告知法官，無法將法蘭柯帶到法庭參與調查。

檢察官尚未起訴法蘭柯，法官對外表示將繼續進行調查，但沒有說明調查情形。根據ESPN報導，已有2名未成年少女對法蘭柯提起訴訟，他正因涉及與第3名未成年少女發生不當關係而接受調查。

法蘭柯現年22歲，是光芒隊明星游擊手。光芒隊看好他的未來發展，在2021年與他簽下11年1.82億美元（新台幣56億元）大合約。

法蘭柯2022年手腕受傷，缺陣約2個月，光芒隊找來台灣好手張育成補強戰力。張育成當時獲得36場出賽機會，身穿光芒戰袍敲出3支全壘打，但也在法蘭柯歸隊之後，張育成遭光芒指定讓渡（DFA），後來轉戰紅襪隊。

法蘭柯今年8月12日之後就未再出賽，當時即因與未成年少女不當關係事件爆發而遭到限制出賽，美國職棒大聯盟（MLB）展開調查。依照往例，大聯盟會等到刑事調查結束之後，再發表對球員的懲處。前道奇投手鮑爾（Trevor Bauer）涉嫌對女性施暴，儘管檢方不起訴，大聯盟仍裁定禁賽194場。

光芒 張育成 大聯盟

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