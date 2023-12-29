MLB／包爾經紀人曝正與多隊談判 本人發文暗示受刁難

塞揚強投包爾（Trevor Bauer）今年終於從家暴案脫身，本季效力日職橫濱DeNA隊一季後，再度成為自由球員，但他至今仍未決定下家，他的經紀人也透露現況。

日媒《Daily》訪問包爾經紀人盧巴（Rachel Luba），他指出上個月大聯盟進行冬季會議顯示，包爾重返大聯盟之路是光明的。盧巴表示，「目前仍在和多支球隊談判，現在能說的只有這些。」

包爾在2020年縮水賽季奪下國聯塞揚，但隔年因捲入家暴案遭大聯盟默契封殺，今年被道奇釋出後轉戰日職橫濱隊，出賽19場10勝4敗，防禦率2.76。盧巴透露談判的球隊包含橫濱隊，「任何事都存在可能性，但包爾真的非常喜歡在橫濱隊的時光，在他心中是很特別的存在。」

包爾今天稍早在社群網站發文，暗示自己被大聯盟球團刁難，他寫道，「一家公司發布職缺，你提出申請，卻在面試前被拒絕，對方聲稱拒絕原因並非技能，而是你可能對公司的公共關係產生不好影響。」