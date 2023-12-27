MLB／三度在經典賽交手中華隊！防守教科書西蒙斯宣布退休

曾拿下4座大聯盟金手套獎的游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）上個休賽季在自由市場乏人問津，待業整整1年後，今根據天使隨隊記者提姆斯（Jared Tims）報導，這名防守大師將高掛球鞋退休，結束11年大聯盟生涯。

西蒙斯從出道起就是游擊防守的代名詞，甚至被譽為「防守教科書」，生涯獲得的防守獎項不勝枚舉，包含4座游擊金手套、1座白金手套、6座威爾森年度防守獎，以及史上最長的防守聖經獎6連霸。

西蒙斯大聯盟生涯曾效力勇士、天使、雙城、小熊等隊，累積出賽1226場，繳出1169支安打，70轟，444打點成績，即便防守能力依舊是聯盟頂尖，但後期打擊成績迅速下滑，最後一支待的隊伍為2022年的小熊，該年他出賽34場打擊率僅1成73，全壘打掛蛋，休賽季打完哥倫比亞冬季聯盟後就沒再與任何球隊簽約。

值得一提的是，來自荷蘭的西蒙斯是國家隊常客，台灣球迷肯定不陌生，他近3屆經典賽都身披橘黑戰袍出戰，年初才來過台灣，是中華隊國際賽的老對手，與中華隊在經典賽預賽3度碰面皆是先發，合計打擊成績為11支1。