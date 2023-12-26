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MLB／難得讓光芒交易輸得徹底 教士簽回史奈爾交易包裹主菜

聯合新聞網／ 綜合報導
帕提諾轉戰光芒後養成不如預期，沒有成功兌現大物身手。 路透社
帕提諾轉戰光芒後養成不如預期，沒有成功兌現大物身手。 路透社

教士隊日前從白襪隊讓渡名單中挑走了帕提諾（Luis Patino），補強投手戰力，帕提諾正是3年前教士為了得到塞揚強投史奈爾（Blake Snell）而送出的交易包裹一員，曾為大物新秀的他轉戰光芒後表現不如預期，如今也證明這筆交易是教士大獲全勝。

來自哥倫比亞的帕提諾曾三度入選大聯盟官方百大新秀，最高曾擠進前20名，2020年初登板時還一度是當時最年輕的大聯盟球員，該年季末教士為了獲得史奈爾，不惜將這名頂尖投手新秀納入包裹，另外包括同為百大新秀的捕手梅西亞（Francisco Mejia）、威克斯（Cole Wilcox）和亨特（Blake Hunt）等人。

但出乎意料地，帕提諾來到以投手養成出名的光芒表現竟水土不服，效力2年多時間僅留下27場出賽，6勝5敗防禦率5.24平平成績，季中被送至白襪後防禦率為3.57，但季末還是被球隊放棄，這個冬天確定鳳還巢。

儘管教士休賽季在薪資壓力下有高機率留不住史奈爾，不過史奈爾這3年間拿下29勝25敗，防禦率3.15，貢獻9.5WAR值，還包括一座熱騰騰的塞揚獎，和送出的球員相比較，教士在這筆交易案毫無疑問「完勝」。

除了交易主菜帕提諾輾轉回到老東家，一同被送至光芒的球員後續都沒有亮眼表現，梅西亞、亨特休賽季已離開光芒體系，亨特更從未上過大聯盟；威克斯是唯一還在光芒陣中的球員，今年24歲的他在2A防禦率高達5.23。

哥倫比亞 教士

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