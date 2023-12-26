MLB／盼山本由伸投200局 松坂大輔：想看日本4強投競爭塞揚

大谷翔平和山本由伸相繼加盟道奇，明年將聯手爭冠，引發不少話題。「平成怪物」松坂大輔也預言，未來可能出現日本投手之間競爭塞揚獎的現象。

松坂大輔撰文指出，自由球員市場排名前二的大谷和山本一同加盟道奇，是29支球隊不樂見的。他個人也偏好看到他們在不同球隊對決，不過兩人同隊成為最強組合，也非常有趣。松坂大輔認為，大谷能以經驗幫助山本快速適應美國生活，在球季中給予適當建議，使山本能及時調整好狀態。

松坂大輔提到，山本在大聯盟一球未投就拿下投手最大約，但他在日本堪稱無敵，大聯盟頂尖打者看到他的投球也會大吃一驚，身高178公分卻能投出無法想像的球路，「當你第一次跟山本對決，會體驗到他的可怕。」

松坂大輔2007年轉戰大聯盟就投了204.2局，他期待山本能以單季200局為目標，稱讚山本控球能力好能投長局數。松坂大輔在文末表示，想看見大谷翔平，山本由伸、千賀滉大和達比修有一起競爭國聯塞揚獎，「日本投手已在大聯盟證明實力，我相信這時刻一定會到來。」