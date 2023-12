MLB／道奇隊友凱利讓出17號 大谷豪邁送他老婆保時捷

大谷翔平以10年7億美元天價加盟道奇隊,穿上最熟悉的17號球衣,為了感謝隊友凱利(Joe Kelly)讓出背號,直接送他的老婆一輛保時捷名車。

大谷在耶誕節前夕送出大禮,美國媒體ABC7.com指出,他知道如何表達感激之情。

凱利的老婆艾許利(Ashley Kelly)今天在社群秀出相關影片,她在家門口看到有人送來保時捷,露出相當驚喜的表情,凱利在一旁笑說:「這輛車是妳的,大谷想要送妳。」

艾許利真的嚇一大跳,開心形容這是人生最酷的日子之一,非常感謝大谷。

美媒指出,這份大禮顯然是對凱利夫婦的尊重,他們在吸引大谷與道奇簽約的過程中扮演熱情配角。

凱利生涯12年先後效力紅雀、紅襪、道奇、白襪隊,出賽450場包括81場先發,投出53勝37敗7救援、防禦率3.95,最近才和道奇簽下明年800萬美元合約,決定把17號球衣讓給大谷,這是他在天使隊6年使用的背號。

“It’s yours…from Shohei.”



Shohei gifted Joe Kelly’s wife Ashley with a new car for her Ohtake17 campaign. 🥹 pic.twitter.com/Vsb3PqMthF