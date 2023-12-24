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MLB／道奇隊友凱利讓出17號 大谷豪邁送他老婆保時捷

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平以10年7億美元天價加盟道奇隊，穿上最熟悉的17號球衣，為了感謝隊友凱利（Joe Kelly）讓出背號，直接送他的老婆一輛保時捷名車。

大谷在耶誕節前夕送出大禮，美國媒體ABC7.com指出，他知道如何表達感激之情。

凱利的老婆艾許利（Ashley Kelly）今天在社群秀出相關影片，她在家門口看到有人送來保時捷，露出相當驚喜的表情，凱利在一旁笑說：「這輛車是妳的，大谷想要送妳。」

艾許利真的嚇一大跳，開心形容這是人生最酷的日子之一，非常感謝大谷。

美媒指出，這份大禮顯然是對凱利夫婦的尊重，他們在吸引大谷與道奇簽約的過程中扮演熱情配角。

凱利生涯12年先後效力紅雀、紅襪、道奇、白襪隊，出賽450場包括81場先發，投出53勝37敗7救援、防禦率3.95，最近才和道奇簽下明年800萬美元合約，決定把17號球衣讓給大谷，這是他在天使隊6年使用的背號。

道奇 大谷翔平 天使

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