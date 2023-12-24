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MLB／洋基搶不到山本關鍵 美媒爆料不想讓身價超過柯爾

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MLB／洋基搶不到山本關鍵 美媒爆料不想讓身價超過柯爾

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸重磅加盟道奇。 美聯社
山本由伸重磅加盟道奇。 美聯社

道奇隊前天簽下25歲日籍強投山本由伸，12年合約達3億2500萬美元（約合台幣101億896萬元），總值寫下大聯盟投手空前紀錄，洋基隊原本企圖心十足，最後放棄搶人的原因是「不想讓他的身價超過王牌投手柯爾（Gerrit Cole）」。

大谷翔平以10年7億美元合約跳槽道奇，合約總值躍居史上最高，大幅超前原來霸主楚奧特（Mike Trout）的4億2650萬美元，山本的身價和洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）、遊騎兵隊席格（Corey Seager）並列第9。

柯爾9年合約總值3億2400萬美元原是投手最高，現在落後山本100萬美元，退居第2，但從平均年薪來看，柯爾3600萬美元還是領先山本的2708萬3333美元。

柯爾生涯11年投出145勝，2020年起效力洋基、近4季累積51勝，今年出賽33場15勝4敗、防禦率2.63，生涯第2次奪下美聯防禦率王，更首次獲選MVP。

紐約郵報專欄作家海曼（Jon Heyman）指出，洋基對山本開出3億美元的條件，相信已是合適的報價，應該沒有人的合約可以超過柯爾。

洋基提出的合約僅次於道奇、大都會隊，也有其他紐約媒指出，洋基高層後來不想再和這兩隊進行競購戰。

洋基 柯爾 道奇

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