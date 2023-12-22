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MLB／南韓海外賽星光熠熠 大谷翔平等4位日本球員同場競技

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓首爾將舉辦大聯盟開幕戰。 截圖自X
南韓首爾將舉辦大聯盟開幕戰。 截圖自X

道奇教士隊明年將在首爾高尺天空巨蛋進行海外賽，這是大聯盟首度將開幕戰移師至南韓進行，還會有4場表演賽。隨著山本由伸重磅加盟道奇，加上松井裕樹也加入教士，有機會看見4位日本球員同場競技。

主辦單位今天公布新宣傳海報，原本是道奇貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）；教士韓籍內野手金河成與索托（Juan Soto）。不過弗里曼圖片被大谷翔平取代，索托因被交易到洋基，由塔提斯（Fernando Tatis Jr.）替代。

轉播單位「Coupang Play」更宣布3月20日和21日海外賽登場前，兩隊會各進行2場熱身賽，KBO受訪時透露，熱身賽為大聯盟官方要求，將與韓職球隊或國家隊交手。

今天山本由伸以12年3.25億美元加盟道奇，預計隨隊前往。如果道奇推出山本先發，大谷上場打擊；教士推達比修有先發，松井裕樹後援，將有4名日本球員同場出賽。

道奇 教士 大谷翔平 山本由伸 達比修有 松井裕樹

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