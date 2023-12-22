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MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平榮獲美聯社票選為年度最佳男性運動員，3年內第2次拿下這座獎項。 路透
大谷翔平榮獲美聯社票選為年度最佳男性運動員，3年內第2次拿下這座獎項。 路透

大谷翔平豐收的2023年，趕在歲末年終再奪下一座獎項，榮獲美聯社票選為年度最佳男性運動員，3年內第2次拿下這座獎項，這回除了在大聯盟的年度MVP賽季外，3月率領日本隊在世界棒球經典賽奪冠更是加分點。

大谷在87張選票中拿到20張，足壇、網壇兩大天王梅西（Lionel Messi）和約克維奇（Novak Djokovic）各拿到16張，NBA金塊隊球星約科奇（Nikola Jokic）拿到12張。

大谷成為史上第11位兩度以上拿下美聯社最佳男性運動員獎項的選手，名單中還包括喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、伍茲（Tiger Woods）等人，以及道奇隊史傳奇投手考法克斯（Sandy Koufax）。

美聯社報導中提到，大谷翔平在經典賽的表現是他能獲選關鍵，「他在2017年季後離開日本，前往棒壇最高殿堂追逐他的夢想，在家鄉仍有許多球迷關注他的表現，當他有了為日本效力的機會，大谷雙手抓住了機會。」回到大聯盟場上，大谷締造生涯第二個全票MVP賽季，為國家隊、職業隊都繳出MVP成績單，在票選上脫穎而出。

大谷翔平 大聯盟 經典賽

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