MiLB／黃暐傑簽約海盜 拚重返大聯盟

台灣現役兩位上過大聯盟的好手都在今年季後成為自由球員，其中黃暐傑先傳出好消息，與海盜隊簽下為期2年的小聯盟合約，明年先專心復健，等待球季後段回歸續拚大聯盟。

根據大聯盟官網顯示，黃暐傑在美國時間12月13日與海盜簽下小聯盟合約，並在20日被分配到2A球隊，所屬經紀公司也確認是張2年合約。

黃暐傑去年年末在規則五選秀被海盜相中，並受邀大聯盟春訓，雖繳出3局無失分成績，卻遇到手肘韌帶撕裂，在4月進行手肘韌帶置換手術而整季報銷，並在11月被釋出成為自由球員，如今又獲得合約。

黃暐傑所屬經紀公司證實此事，並指出黃暐傑一直努力想回到大聯盟，去年的表現獲得多支球隊關注，復健期間也持續被追蹤，不少球隊都有開出2年合約。

依照手術時間，黃暐傑估計到明年下半季才有望復出，這筆合約讓他有更多時間調整，旅美生涯曾因疫情中斷2年，但在去年球季再次獲得巨人隊合約，並在3A留下出賽23場、3勝2敗、防禦率4.40的成績，71.2局投出89次三振。

除了黃暐傑外，曾經上過大聯盟的旅美台將還有張育成，他也在今年季後成為自由球員，仍然在等待下筆合約，目前美、日職棒球隊都有接觸，但是他也曾說考慮回到台灣打球。