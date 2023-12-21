MLB／學葛拉斯諾交易後提前續約？釀酒人伯恩斯有不同想法

葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和釀酒人王牌伯恩斯（Corbin Burnes）是今年交易市場的熱門球員。葛拉斯諾日前被交易至道奇，並以5年1.36億美元提前續約。伯恩斯近期受訪時表示，他有不同想法、不傾向提前續約。

道奇與葛拉斯諾談妥續約後，與光芒的交易案才正式成形。伯恩斯在節目上被問到會不會仿效葛拉斯諾的做法，他說：「我離進入自由市場只剩1年，我認為每個將獲得自由身的人，都會想測試自己的身價，看哪些球隊有興趣。」

伯恩斯進一步表示，「交易後如果會提前續約，必須是讓人大吃一驚的合約，我才會放棄測試自由市場，選擇想去的球隊。因為球員要累積6年年資，有些人可能要花7到9年，才有機會測試市場，看見自己的價值。」

伯恩斯2021年奪下國聯塞揚獎，近3季都入選明星賽，總共先發93場，吃下562.2局，各項投球數據都名列前茅。他上季先發32場，主投193.2局投出200次三振，防禦率為3.39，目前和白襪王牌希斯（Dylan Cease）和守護者王牌畢柏（Shane Bieber）都是交易市場的熱門人選。