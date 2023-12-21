MLB／買大谷翔平球衣沒員工價 道奇教頭猶豫了…

日本二刀流球星大谷翔平加盟道奇隊後，引發球迷熱烈反應，日前上架的大谷翔平商品也被瘋搶，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也想加入，不過聽到球團說這次不給予員工折價，讓他猶豫了，「我有這麼愛我家人嗎？」

本月12日道奇隊推出大谷翔平的17號球衣上架開賣，其中球員版球衣約300多美元，開賣當天即完售，另外球迷版限量球衣售價174.99美元、一般版134.99美元，這件擁有17號的球衣創下48小時內球衣銷售最快紀錄，超越足球巨星梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）。

而道奇教頭羅伯茲也想加入購買大谷球衣的行列，他在接受MLB Network的廣播節目「SiriusXM」訪問時透露，自己想跟球隊要員工優惠價，卻被打了回票。

羅伯茲表示，他反問自己「我有多愛我的家人？」雖然不想讓太太跟小孩失望，但因為沒有辦法取得折扣，讓他猶豫了，「我會看看狀況，目前這件球衣很受球迷歡迎。」