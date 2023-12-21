MLB／大都會盤來釀酒人先發右投 向山本由伸提「認真」報價

在二刀流巨星大谷翔平確定轉戰洛杉磯另一支球隊道奇隊後，天使隊戰力面臨折損，原先就擠不進季後賽的陣容一下子少了整整10WAR值的產能，不過球隊顯然沒有打掉重建的意思，仍在自由市場上動作頻頻，近期他們將目

2023-12-20 11:49