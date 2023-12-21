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MLB／大都會盤來釀酒人先發右投 向山本由伸提「認真」報價

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會已對山本由伸開出非常認真的報價。 路透
大都會已對山本由伸開出非常認真的報價。 路透

山本由伸尚未決定新東家，大都會今先和釀酒人達成交易，送走農場投手克羅（Coleman Crow），得到先發右投豪瑟（Adrian Houser）和外野手泰勒（Tyrone Taylor）。

豪瑟是一名伸卡球投手，本季出賽23場（21次先發）主投111.1局送出105次三振，防禦率4.12，明年季後將成自由球員，今年薪資為360萬美元，預計明年薪水會上升。

先發右投豪瑟。 美聯社
先發右投豪瑟。 美聯社

大都會先發輪值有千賀滉大、昆塔納（Jose Quintana）和塞佛里諾（Luis Severino），豪瑟預計和馬吉爾（Tylor Megill）、魯切斯（Joey Lucchesi）競爭後段輪值。另一名先發投手彼德森（David Peterson）因髖關節手術，最快明年6月復出。

據官網報導，大都會將繼續追求山本由伸，《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）則指出，大都會已開出非常認真的報價。

大都會 釀酒人 山本由伸

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