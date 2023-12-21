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MiLB／黃暐傑不回台選秀續拚大聯盟 與海盜簽2年約

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
黃暐傑重新與海盜隊簽下小聯盟合約並被分配到2A球隊報到。 聯合報系資料照
黃暐傑重新與海盜隊簽下小聯盟合約並被分配到2A球隊報到。 聯合報系資料照

旅美台將黃暐傑傳出好消息，根據大聯盟官網顯示，黃暐傑重新與海盜隊簽下小聯盟合約並被分配到2A球隊報到，而根據經紀公司確認是張2年合約，續拚重返大聯盟。

黃暐傑2022年原本效力巨人隊季後也獲得續約，然因因規則五選秀被海盜挑走，並在今年受邀大聯盟春訓，投3局無失分，卻在4月初因手肘不適進入傷兵名單，最終卻認為韌帶撕裂，進行手肘韌帶置換手術而整季報銷。

今年11月海盜隊將黃暐傑釋出，成為自由球員，而根據官網顯示，12月13日海盜隊又將黃暐傑簽回，並在20日分配到2A隊伍，代表不會參加明年中職選秀，將繼續在美職奮鬥。

黃暐傑所屬經紀公司證實此事，並指出黃暐傑一直努力想回到大聯盟，去年的表現獲得多支球隊關注，不少球隊開出2年合約。

黃暐傑旅美生涯從2014年加盟響尾蛇起步，2018年被交易到遊騎兵隊，中間因疫情中斷，但在2022年又獲得巨人隊合約，去年球季在3A出賽23場、13場先發，拿下3勝2敗、防禦率4.40，71.2局投出89次三振。

黃暐傑 海盜 大聯盟

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