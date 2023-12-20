MLB／繼續率年輕海盜通往偉大航道 麥卡臣1年約再戰2024
「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）今天宣布以1年500萬美元合約回歸海盜隊，繼續在球隊休息室扮演老大哥角色，本季繳出近年最佳成績的他生涯僅差1發全壘打就能達標300轟，明年如無意外有望順利達陣。
身為2013年國聯MVP的麥卡臣本季選擇回到生涯起點海盜隊，賽季初期表現頗有回春跡象，但在全明星賽期間遭逢右肘發炎，最終9月因為左根腱部分撕裂提前結束賽季，總計出賽112場繳出2成56打擊率、12轟、43分打點，累積OPS+是近4年最佳，。
除此之外，麥卡臣今年還一口氣跨過2000安、400二壘安打、1000保送里程碑，接下來他要挑戰的是生涯300轟紀錄，本季原有機會達成，但最終以1轟之差無奈錯過，如今確定續戰2024，只要身體保持健康，有很大機會完成。
麥卡臣曾在受訪時說：「對我來說，我不會這樣輕言退休，我想繼續打球、跨越難關，讓身體痊癒，並為下個賽季做足準備。」
海盜總管薛寧頓（Ben Cherington）在冬季會議受訪時表示，雖然麥卡臣本季主要擔任指定打擊，但也不排出新賽季多負擔外野守備，「我們的想法是值得一試，而麥卡臣也有相同的想法，進入春訓時我們會採開放態度並做好準備，這不是先決條件，也不是肯定句，但這是共同願望，因為能幫助到球隊。」
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