快訊

26歲駐唱女歌手遭狂粉猛刺8刀喪命 兇手將「屍體載回家」

揭莫薩德失誤內幕 因以色列對哈瑪斯的「買個清靜」政策？

流年不利？哈孝遠一家三口被迫搬家 傳因黑道找上門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／紐約不能沒有「Jeter」！洋基網羅貝茲交易案碎片

聯合新聞網／ 綜合報導
前紅襪大物新秀道恩斯新賽季將轉戰洋基。 路透社
前紅襪大物新秀道恩斯新賽季將轉戰洋基。 路透社

洋基隊今天宣布從國民隊讓渡名單中挑走內野手道恩斯（Jeter Downs），撞名洋基「翹臀隊長」基特（Derek Jeter）的他還主守游擊，令球迷直呼巧合，值得一提的是，當初死敵紅襪將貝茲（Mookie Betts）送至道奇換來的包裹中，已經有2人在這個冬天轉戰紐約

道恩斯2017年選秀會上被紅人隊指名，被交易到道奇後逐漸邁入頂尖新秀行列，2020、2021賽季獲選為聯盟百大新秀，也成為道奇爭取巨星貝茲的籌碼之一，2020年初，道奇將道恩斯、維杜戈（Alex Verdugo）和康納．王（Connor Wong）3人打包，換來了貝茲及普萊斯（David Price）。

不過道恩斯來到紅襪後表現令人大失所望，並沒有打出大物身手，去年首登大聯盟僅出賽14場，留下1成54打擊率和1轟，季末旋即遭球隊放棄，進入讓渡名單後被國民挑走，本季更只出賽6場，累積5個零星打數，現確定下賽季將再換東家，將在春訓爭取大聯盟替補內野位置。

洋基這個休賽季已經向紅襪交易來了維杜戈，預計將擔綱開幕戰先發外野手，今天再找來道恩斯，兩人湊巧都是在同一筆交易案中轉隊，如今在紐約重新聚首，反而是當時包裹中評價最低、被認為最像「配菜」的捕手康納．王待在紅襪的時間最長。

紐約

相關新聞

MLB／紐約不能沒有「Jeter」！洋基網羅貝茲交易案碎片

洋基隊今天宣布從國民隊讓渡名單中挑走內野手道恩斯（Jeter Downs），撞名洋基「翹臀隊長」基特（Derek Jeter）的他還主守游擊，令球迷直呼巧合，值得一提的是，當初死敵紅襪將貝茲（Mook

MLB／傳巨人補強游擊看上金河成 想與李政厚組「南韓連線」

巨人隊日前以6年大約網羅南韓強打「風之孫」李政厚，《舊金山紀事報》記者斯拉瑟（Susan Slusser）則指出，巨人正在交易市場尋找游擊手，同樣來自南韓的金河成成為潛在人選。 巨人老將克勞佛（

MLB／楚奧特留在沒大谷的天使 藍鳥投手：希望他轉戰費城人

大谷翔平休賽季離開天使轉戰道奇隊，目前道奇仍在積極補強陣容，不惜一切想奪下冠軍；反觀天使少了大谷後還沒太多動靜，連其他隊大聯盟選手都為留在天使的楚奧特（Mike Trout）感到惋惜。 藍鳥隊先

MLB／未穿上勇士球衣就被「Thank You」 老將卡本特成第6人

「木匠」卡本特（Matt Carpenter）去年在洋基隊回春，季後教士隊開出2年1600萬合約網羅。日前勇士送出農場外野手坎貝爾（Drew Campbell），得到卡本特、牛棚左投柯爾（Ray Ke

MLB／輪值處處是洞 海盜1年約網羅世界大賽冠軍左投培瑞茲

已經8年沒進入季後賽的海盜隊今天出手補強，以1年800萬美金合約簽下遊騎兵隊左投培瑞茲（Martin Perez），一方面補強輪值深度，另一方面也希望他的冠軍經驗能替年輕的陣容帶來助益。 培瑞茲

MLB／搶大谷翔平、索托失利後 藍鳥領跑強打貝林傑爭奪戰

本季打回MVP身手的明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）是自由市場剩餘球員中最佳打者，而他也喊話要2億美元以上大約，目前藍鳥、巨人、小熊等隊都有意願網羅這名強打，其中又以薪資充裕的藍鳥最為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。