MLB／紐約不能沒有「Jeter」！洋基網羅貝茲交易案碎片

洋基隊今天宣布從國民隊讓渡名單中挑走內野手道恩斯（Jeter Downs），撞名洋基「翹臀隊長」基特（Derek Jeter）的他還主守游擊，令球迷直呼巧合，值得一提的是，當初死敵紅襪將貝茲（Mookie Betts）送至道奇換來的包裹中，已經有2人在這個冬天轉戰紐約。

道恩斯2017年選秀會上被紅人隊指名，被交易到道奇後逐漸邁入頂尖新秀行列，2020、2021賽季獲選為聯盟百大新秀，也成為道奇爭取巨星貝茲的籌碼之一，2020年初，道奇將道恩斯、維杜戈（Alex Verdugo）和康納．王（Connor Wong）3人打包，換來了貝茲及普萊斯（David Price）。

不過道恩斯來到紅襪後表現令人大失所望，並沒有打出大物身手，去年首登大聯盟僅出賽14場，留下1成54打擊率和1轟，季末旋即遭球隊放棄，進入讓渡名單後被國民挑走，本季更只出賽6場，累積5個零星打數，現確定下賽季將再換東家，將在春訓爭取大聯盟替補內野位置。

洋基這個休賽季已經向紅襪交易來了維杜戈，預計將擔綱開幕戰先發外野手，今天再找來道恩斯，兩人湊巧都是在同一筆交易案中轉隊，如今在紐約重新聚首，反而是當時包裹中評價最低、被認為最像「配菜」的捕手康納．王待在紅襪的時間最長。