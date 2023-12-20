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MLB／傳巨人補強游擊看上金河成 想與李政厚組「南韓連線」

聯合新聞網／ 綜合報導
金河成。 法新社
金河成。 法新社

巨人隊日前以6年大約網羅南韓強打「風之孫」李政厚，《舊金山紀事報》記者斯拉瑟（Susan Slusser）則指出，巨人正在交易市場尋找游擊手，同樣來自南韓的金河成成為潛在人選。

巨人老將克勞佛（Brandon Crawford）身手大幅退化，職業生涯恐告終，今年自由市場又缺乏好的游擊手，因此想補強只能透過交易。斯拉瑟認為，巨人可能將榜眼捕手巴特（Joey Bart）及其他年輕選手打包，換回金河成或釀酒人隊亞當斯（Willy Adames）。

金河成2017至2020年和李政厚在韓職培證英雄隊當過隊友，兩人如果再續前緣，勢必引發不少話題。巨人目前游擊人選只有百大新秀第26的盧西亞諾（Marco Luciano）、施密特（Casey Schmitt）與費茲傑拉（Tyler Fitzgerald），三人都是今年才登上大聯盟。

大聯盟官網指出巨人目前仍積極尋求補強，如果無法搶下山本由伸，可能會追求其他頂級球星，包含塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）及三壘手查普曼（Matt Chapman）。

金河成 巨人

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