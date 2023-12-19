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MLB／楚奧特留在沒大谷的天使 藍鳥投手：希望他轉戰費城人

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特。 路透
楚奧特。 路透

大谷翔平休賽季離開天使轉戰道奇隊，目前道奇仍在積極補強陣容，不惜一切想奪下冠軍；反觀天使少了大谷後還沒太多動靜，連其他隊大聯盟選手都為留在天使的楚奧特（Mike Trout）感到惋惜。

藍鳥隊先發投手巴塞特（Chris Bassitt）近日在節目上被問到，以棒球迷立場，是否希望楚奧特被交易，巴塞特給肯定答案，並希望楚奧特回離他老家不遠的費城人隊打球。

巴西特認為，身為一名投手不會想面對楚奧特和哈波（Bryce Harper）組成的打線，但以球迷的角度會想看到他到費城人打球，「他是史上前5的打者，我想看他效力能在季後賽走夠遠的球隊，不只是他本人、全棒壇都想看他打季後賽的樣子。」

不過楚奧特2019年和天使簽下的12年合約，還剩7年2.5億美元要跑，且天使總管梅納西（Perry Minasian）日前受訪時表示，絕對不會交易楚奧特。大谷翔平橫空出世前，楚奧特曾被譽為「現代神獸」，生涯累積3座MVP和9屆銀棒獎，不過他生涯13季，只有2014年打過3場季後賽，總共12打數1安打。

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