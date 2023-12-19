MLB／輪值處處是洞 海盜1年約網羅世界大賽冠軍左投培瑞茲
已經8年沒進入季後賽的海盜隊今天出手補強，以1年800萬美金合約簽下遊騎兵隊左投培瑞茲（Martin Perez），一方面補強輪值深度，另一方面也希望他的冠軍經驗能替年輕的陣容帶來助益。
培瑞茲生涯效力過3支球隊，近2年待在發跡地遊騎兵，去年投出生涯年，入選生涯首次明星賽，但本季成績不進反退，季末甚至丟出先發位置，繳出10勝4敗，防禦率4.45成績，生涯防禦率則為4.71，但12年大聯盟經歷、穩定的吃局數能力對輪值人手捉襟見肘的海盜來說還是有幫助。
本季海盜先發輪值飽受傷病困擾，布魯貝克（JT Brubaker）、奧維多（Johan Oviedo）都將因TJ手術整季報銷，球隊僅有奧維多及凱勒（Mitch Keller）整年待在輪值裡，更只有3人吃過破百局。
培瑞茲近5年除了縮水賽季，每年都能吃下至少114局，今年35場出賽有20場是先發，和另一名交易過來的左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）預計將分擔先發角色。
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