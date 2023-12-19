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MLB／大谷招募影片分數加爆 葛拉斯諾：他說想幫我打全壘打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
葛拉斯諾坦言大谷的招募影片加了很多分數。 截圖自道奇官方推特
葛拉斯諾坦言大谷的招募影片加了很多分數。 截圖自道奇官方推特

葛拉斯諾（Tyler Glasnow）從光芒被交易到道奇隊後，近一步簽下5年1.365億美元合約，今天他在訪問中證實，大谷翔平的招募影片加了很多分數，「他說，他想為我打全壘打。」

葛拉斯諾來自海盜隊在2011年選秀第五輪挑選，近6季效力光芒，今年繳出10勝7敗、防禦率3.53，儘管換支球隊再戰，他指出光芒與道奇的球隊文化有許多相似之處，包括高層都致力於打造贏球陣容，「我想唯一的差別，只有道奇更有錢。」

大谷投奔道奇後，已經火速變身招募小幫手，包括葛拉斯諾就感受到大谷熱切打造冠軍隊形的渴望。

葛拉斯諾也在訪問中談到，大谷傳來了影片，說服他簽下延長合約，「那確實加了很多分數，真的很酷。」葛拉斯諾透露大谷在影片中所說的話，「他說他希望我能來道奇，他想為我打打全壘打，而且想在接下來幾年和我一起共組投手陣容。」

葛拉斯諾迫不及待從大谷身上挖寶，也想更認識這位新隊友，「我有很多事情想向他請教，他感覺真的很酷，或許是史上最強的棒球選手之一，我希望能以隊友身分和他一起站在球場上。」

來自加州的葛拉斯諾也指出，自己想去的球隊清單不多，但道奇就是其中之一，而道奇對自己有高度評價，自己的家人也都在這裡，與道奇簽下這紙合約是完全不需思考的事。

道奇 光芒

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